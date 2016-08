Sistema viário ligando BR 324 a Águas Claras será aberto neste domingo

O novo sistema viário BR-Águas Claras, mais uma obra do Governo do Estado em Salvador, será inaugurada neste domingo (4), às 9h, pelo governador Rui Costa. Executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a obra integra a futura Avenida 29 de Março, via responsável pela ligação entre a Avenida Orlando Gomes, já duplicada pelo Governo, e a BR-324. Essas intervenções urbanas fazem parte da Linha Vermelha, corredor que vai ligar os bairros de Piatã e Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Com investimento de R$ 50 milhões, o novo sistema viário é formado por uma via marginal à BR-324, com extensão de 1,9 quilômetro incluindo um viaduto sobre a Rua Celika Nogueira, e um conjunto de vias totalizando 4,2 quilômetros, dispondo de alças de acesso à BR-324 e uma pista apta a operar BRT, além de ciclovia, passeios com piso tátil, escadas, passagem para pedestres, sinalização e paisagismo.

NOVO SISTEMA VIÁRIO EM SEIS ROTAS POSSÍVEIS

– Da BR-324 para Águas Claras ou Cajazeiras

Entra na Via Marginal, desce a primeira à direita, pega o Sistema novo e sobe pela Rua Celika Nogueira.

– Da BR-324 (sentido Feira de Santana) para voltar a Salvador ou pegar a Estrada do Derba

Entra na Via Marginal e desce na alça de retorno, passando embaixo do viaduto.

– De Águas Claras ou Cajazeiras em direção à BR-324

Desce pela Rua Oswaldo Leal e pega o Sistema novo, chegando à rodovia, nos dois sentidos.

– De Salvador para a Via Regional:

Pega a Via Marginal da BR-324, após a passarela lilás, desce na primeira alça, pega o sistema novo e vai direto.

– Da Estrada do Derba para a Via Regional:

Passa embaixo do viaduto e segue direto pelo Sistema novo.

– Da Estrada do Derba para Feira de Santana:

Passa embaixo do viaduto e sobe a primeira alça à direita, chegando à nova Via Marginal