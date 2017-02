Morre Carrie Fischer, a Princesa Leia da saga ”Star Wars”

Agência Ansa

A atriz norte-americana Carrie Fisher, conhecida mundialmente pelo seu papel como a Princesa Leia, na saga “Star Wars”, morreu, aos 60 anos, na manhã desta terça-feira (27), informou o porta-voz da artista à revista “People”.

“É com profunda tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe Carrie Fisher morreu às 8h55 desta manhã. Ela era muito amada pelo mundo e fará uma profunda falta. Toda a família agradece pelos pensamentos e preces”, afirmou Simon Halls à revista.

Na última sexta-feira, dia 23, a atriz sofreu um infarto durante um voo que ia de Londres a Los Angeles, foi socorrida ainda no avião e depois levada para o hospital UCLA Medical Center, onde estava internada desde então.

Filha da atriz Debbie Raynolds e do cantor Eddie Fisher, a artista nasceu em 21 de outubro de 1956 na Califórnia. Com apenas 19 anos, a jovem foi escalada para o que seria o maior papel de sua vida: a de Princesa Leia nos aclamados filmes de ficção científica “Star Wars”, dirigidos pelo cineasta George Lucas.

Ao interpretar a Princesa Leia, Carrie se tornou um símbolo sexual da época, acabou se tornando uma das maiores fantasias de garotos do mundo inteiro até os dias de hoje e uma inspiração para meninas que sonhavam em ser heroínas.

Após três filmes da franquia, “Star Wars Episódio IV”, “Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca” e “Star Wars Episódio VI: O Retorno do Jedi”, a atriz conseguiu uma grande fama e conseguiu expandir seus trabalhos no cinema.

Sua última obra, no entanto, foi novamente a de General Organa, no sétimo longa da franquia de “Guerra das Estrelas”, “Star Wars: O Despertar da Força”, que estreou no ano passado. (ANSA)