Bahia estuda modificar decreto sobre redução de alíquota do ICMS para aviação

Salvador pode reverter a fuga de voos com a mudança do decreto que reduz a alíquota do ICMS sobre a aquisição de querosene de aviação. A informação foi dada pelo secretário de Turismo do Estado, José Alves, durante a abertura da 3ª. edição do Salvador Nice to Meet You, realizadono Hotel Deville Salvador.

Atualmente, a legislação tributária baiana determina que a alíquota para querosene de aviação pode ser reduzida para até 7%, na medida em que a companhia aérea amplie o número de voos e de municípios atendidos no Estado. Mas, o que poderia ser visto como impulsionador do mercado de aviação acabou levando as companhias a escolher estados que não impunham condições para reduzir a alíquota. Como resultado, Salvador perdeu a liderança nordestina na oferta de voos, principalmente internacionais. Segundo o secretário, negociações já vêm sendo realizadas dentro do governo para ajustar o decreto, assim como conversas com a TAM e a Azul no sentido de trazer novos voos para a Bahia.

Diante de uma plateia composta por dirigentes de entidades médicas, convidados do projeto Salvador Nice to Meet You, o secretário José Alves também confirmou a abertura do Centro de Convenções da Bahia para 15 de outubro, a tempo de abrigar o Congresso Internacional de Odontologia da Bahia (Cioba). “Meu desafio é entregar o Centro de Convenções. Estamos trabalhando para que isso aconteça e estou aqui para confirmar isto”, disse.

Promovido pela Salvador Destination, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e a Associação Bahiana de Medicina (ABM), o Salvador Nice to Meet You teve por objetivo mostrar as opções da cidade para a realização de congressos das áreas médica e de saúde. “Os médicos respondem por 70% dos congressos realizados no país. Daí a importância deste evento para atrair esse público mais qualificado e de maior poder aquisitivo, capaz de movimentar toda a cadeira produtiva do turismo”, salientou o vice-presidente da Salvador Destination e presidente da Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Congressos e Eventos – seccional Bahia, Roberto Duran.