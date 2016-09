Como no Mensalão, Lula chora e se faz de vítima.

Cercado de petistas enrolados em escândalos, o ex-presidente Lula não explicou nesta quinta (15) a denúncia do Ministério Público Federal de que, enquanto roubavam a Petrobras, empreiteiras fizeram depósitos de R$ 30 milhões do Instituto Lula e da Lils, sua empresa de palestras. Fez pose de vítima, até chorou. É a sexta vez que recorre a essa estratégia. A primeira foi quando chorou negando envolvimento na maracutaia do mensalão. Desta vez, só faltou dizer “eu não sabia”.

TUTTI BUONA GENTE

Lula estava cercado por Gleisi Hoffmann (PR), Lindbergh Farias (RJ), Humberto Costa (PE), Afonso Florence (BA) e Paulo Rocha (PA).

PROVAS CONTUNDENTES

Lula diz que o MPF não tem “provas” contra ele, mas a movimentação dos R$ 30 milhões que recebeu de empreiteiras é muito contundente.

É CRIME, COMPANHEIRO

O PT tenta transformar um caso criminal em questão política. Mas os crimes atribuídos a Lula serão julgados pela Justiça, não nas ruas.

OS 300 DE CURITIBA

Ao tentar desqualificar quem o denuncia, Lula atinge o procurador Dallagnol e mais de 300 investigadores da força-tarefa da Lava Jato.