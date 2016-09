Audiências em Vera Cruz e Itaparica discutem a ”ponte para a Ilha”

Os municípios de Vera Cruz e Itaparica realizam nestas segunda e terça-feira (12 e 13) audiências abertas ao público para discutir as minutas referentes ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), com destaque para os princípios, diretrizes e propostas voltadas para a superação dos principais problemas urbanos de ambos os municípios.

O evento é realizado em parceria pelas secretarias estaduais do Desenvolvimento (Sedur) e do Planejamento (Seplan), como parte do projeto do Sistema Viário Oeste/Ponte Salvador-Itaparica (SVO), que integra o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Regional do Governo do Estado, e tem apoio das prefeituras locais.

“As audiências são um importante espaço de diálogo para o conhecimento e aprimoramento do projeto de Lei, pois a comunidade pode contribuir e fazer sugestões para os Planos, antes de encaminhar a minuta do projeto às Câmaras Municipais”, afirma o assessor especial do SVO, Alberico Correia.

No município de Vera Cruz a audiência será na segunda (12), das 8 às 14h, no Colégio Municipal de Vera Cruz, localizado na comunidade de Tairu. Em Itaparica, no dia seguinte, das 8 às 14h, na Biblioteca Juracy Magalhães (link para inscrição). As inscrições podem ser feitas nos dias e locais das audiências, das 7h30 às 8h30 pela internet.