Governo da Bahia deve R$ 60 milhões a empresas que alugam viaturas

O pagamento de empresas que fornecem viaturas para a Polícia Militar do estado está atrasado pelo governo do estado. O caso foi denunciado aos deputados estaduais da oposição. Três das principais empresas terceirizadas para o funcionamento da frota de veículos da polícia, estão sem receber pagamento entre seis a oito meses.

Os valores podem chegar a R$ 60 milhões de reais, com dívidas às seis empresas.

“Se o governo não paga às empresas que cuidam de uma área tão essencial e sensível como a da segurança só nos resta concluir que chegamos ao caos”, ponderou o deputado estadual Adolfo Viana (PSDB), questionando de que forma, enfim, estão sendo tratadas as finanças do governo e quem responderá à sociedade e ao parlamento pelas denúncias que estão sendo levantadas.

Com base nas informações do Transparência Bahia, da SEFAZ, três das principais empresas terceirizadas para o funcionamento da frota de veículos da polícia, estão sem receber vencimentos entre seis a oito meses.

Viana sustentou que as empresas Locadora Contim, Longbeach Veículos e LM Transporte estão entre as que estão sem receber. “O último pagamento para as duas primeiras empresas, segundo a Transparência Bahia, se deu em fevereiro [de 2016]. O último pagamento para a LM que é uma das principais fornecedoras de veículos do Estado foi em maio [deste ano]”.