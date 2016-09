ACM Neto troca farpas com Rui Costa sobre ”golpista”

O governador Rui Costa (PT) e o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) trocaram farpas durante a solenidade que antecedeu os desfiles do 7 de Setembro, nesta quarta-feira, em razão de recente episódio envolvendo a juíza Ana Claudia Mesquita, que concedeu liminar favorável ao democrata, que busca a reeleição, proibindo a candidata e adversária na disputa, Alice Portugal (PCdoB), de chamar Neto de “golpista”.

Enquanto Neto diz que esse não é assunto para governador, Rui diz que os que querem calar a opinião do cidadão apelam para a censura. No último domingo, Rui criticou a juíza Ana Cláudia, sem citar o nome dela, lembrando que ela compartilhou em redes sociais comentários em prol do PSDB e contrários ao PT durante as eleições de 2014. Rui disse que ela não tem isenção para julgar nada.

Em entrevista nesta quarta, Neto considerou “um absurdo” os comentários feitos pelo governador. “Primeiro, não faço ideia de quem seja a juíza, não tenho qualquer tipo de relação, e acho que esse não era o tipo de assunto para ser tratado pelo governador, que, ao que eu saiba, não é candidato a prefeito, pelo menos não nessa eleição”, disparou Neto.

Rui, por sua vez, voltou a criticar a magistrada. “Aqueles que querem calar a opinão do cidadão, esses sim não respeitam a democracia. Quem apela para a censura, para calar os adversários, quem não permite que o cidadão emita sua opinião, esse está querendo a volta da censura”, afirmou o petista, antes do início do evento em celebração dos 194 anos da Independência do Brasil. (A Tarde/Luan Santos)