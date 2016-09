ACM Neto tem 68%, Alice 10% e Isidório 7%, mostra nova pesquisa do Ibope

Em nova pesquisa do Ibope, divulgada na noite desta segunda-feira (5) pela TV Bahia, mostra que o prefeito ACM Neto continua liderando com larga margem a corrida pela Prefeitura de Salvador. Ele manteve os mesmos 68% da pesquisa anterior, contra 10% de Alice Portugal (PC do B), apoiado pelo governador Rui Costa. O Sargento Isidório (PDT, aparece em 3º lugar, com 7%.O Ibope ouviu 602 eleitores entre os dias 2 e 4 de setembro.

Os demais candidatos que apareceram na pesquisa foram:

– Da Luz (PRTB) – 2%

– Fábio Nogueira (PSOL) – 0%

– Célia Sacramento (PPL) – 0%

– Cláudio Silva (PP) – 0%

– Branco/nulo – 9%

– Não sabe/não respondeu – 4%

No levantamento anterior, realizado pelo memso Ibope entre os dias 18 e 21 de agosto, ACM Neto tinha 68%, seguido por Alice Portugal (8%), Pastor Sargento Isidório (6%), Fábio Nogueira (1%), Da Luz (1%). Célia Sacramento e Cláudio Silva não tinham pontuado. Brancos e nulos eram 13% e indecisos somavam 3%.

A Pesquisa foi encomendada pela TV Bahia.

Rejeição

O Ibope também perguntou em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Da Luz (PRTB) – 54%

Pastor Isidório (PDT) – 30%

Fábio Nogueira (PSOL) – 27%

Célia Sacramento (PPL) – 26%

Alice Portugal (PCdoB) – 25%

Cláudio Silva (PP) – 22%

ACM Neto (DEM) – 11%

Dos entrevistados, 2% não rejeitaram nenhum dos candidatos, e 9% não souberam ou não opinaram.

Na mesma pesquisa, os eleitores também responderam sobre a avaliação da administração do prefeito ACM Neto. Veja os números:

– Ótima/boa – 72%

– Regular – 23%

– Ruim/péssima – 4%

– Não sabe/não respondeu – 1%

A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de quatro pontos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sob o número 08025/2016.