Wagner reaparece, fala em ser presidente do PT e disputar o Senado.

O ex-ministro-chefe do Gabinete Pessoal da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Jaques Wagner (PT), descartou a possibilidade de assumir uma secretaria na gestão do governador Rui Costa (PT). Em entrevista à Rádio Metrópole nesta sexta-feira (2), Wagner adiantou que o foco agora é se dedicar as candidaturas municipais apoiadas pelo PT.

“Depois de outubro eu vou começar a pensar o que fazer. Seguramente não vou ser secretário de estado, não faz sentido, não que me diminua. Tem uma possibilidade de eu ter um cargo no PT nacional, muita gente defende que eu seja presidente nacional do PT, mas isso só para ano que vem. Eu posso assumir, mas acho que para 2018 a gente tem que raciocinar, o que eu vou fazer”.

Com processo de investigação da Lava Jato em mãos do juiz Sérgio Moro, o ex-governador revelou ainda que existe a possibilidade de se candidatar ao Senado.

“Rui (Costa) seguramente vai ter um papel em 2018. Mas dentro do grupo, algumas pessoas acham que eu posso ser candidato a senador. Mas temos que discutir com o grupo, vamos tocar, o importante é a gente fazendo politica e tocar. Você está achando o Congresso ruim? O próximo vai ser pior, o Ulysses Guimarães dizia isso”, afirmou.