Seinfra anuncia investimentos em rodovias, energia e no aeroporto de Barreiras.

A região Oeste, a maior produtora de grãos da Bahia, vai ser beneficiada com investimentos na melhoria, manutenção e recuperação de estradas, obras estruturantes nos aeroportos e maior oferta de energia. O anúncioi foi feito nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra).

Obras na estrada que liga Formosa do Rio Preto a Coaceral e trechos que compõem o Anel da Soja, juntas, somam mais de 130 quilômetros de extensão, e atualmente passam por serviços de manutenção, pavimentação e sinalização, segundo a Seinfra. As intervenções vão favorecer o escoamento da produção agrícola e a trafegabilidade nas rodovias por onde circulam aproximadamente 1.900 veículos por dia.

Conhecida por ser uma via de grande fluxo para o escoamento da produção do agronegócio, o Anel da Soja (BA-459) recebe obras de pavimentação e recuperação em 45 km de vias. O investimento realizado é de R$ 10 milhões, sendo R$ 8 milhões provenientes da Seinfra e R$ 2 milhões da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), através do Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (Prodeagro).

Dentro do Programa de Recuperação e Manutenção de Rodovias (PREMAR II), 112,8 km de vias do Anel da Soja serão contemplados. Na mesma região, a secretaria realiza a pavimentação de 20 km da BA-255, em Coaceral. Serviço que visa melhorar o tráfego pesado no local, onde transitam em média 500 veículos por dia. E a Seinfra ainda investe na recuperação do trecho da BA-826, que dá acesso ao único aeroporto que atende a região.

De acordo ainda com a Seinfra, nove quilômetros da estrada de acesso ao aeroporto de Barreiras (BA-826) passaram por obras de manutenção, sinalização e recuperação do pavimento. Os serviços buscam oferecer segurança e agilidade para quem trafega na via em direção ao aeroporto. Durante o primeiro semestre o terminal da cidade movimentou mais de 50 mil pessoas através de voos das companhias Passaredo e Azul. Outra importante obra está em andamento, para fortalecer a segurança no estado, está sendo construída uma Base Avançada (BAVAN) do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (GRAER). A obra deve ser concluída no segundo semestre de 2016.