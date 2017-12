Empresa francesa Engie obtém direitos de complexo eólico na Bahia

RÁDIO FRANÇA INTERNACIONAL

A multinacional francesa Engie obteve autorização para comprar os direitos de desenvolvimento de um importante complexo eólico de 605 megawatts na Bahia. A Engie vai pagar R$ 15 milhões para ter esses direitos de desenvolvimento, até então detidos pela companhia brasileira Renova Energia, controlada pela mineira Cemig.

O projeto Umburanas fica no Estado da Bahia. A operação recebeu sinal verde das autoridades brasileiras no começo da semana.

No final de setembro, a Engie já tinha anunciado a compra de duas concessões para explorar durante 30 anos duas centrais hidrelétricas no Brasil, confirmando a ambição do grupo em se tornar um ator importante no setor de energias renováveis.

O Brasil tem 457 parques eólicos – 80% deles no Nordeste. A capacidade total de produção é de 11,4 gigawatts de energia eólica. Até 2020, outros 287 parques vão entrar em operação e vão gerar mais 7 gigawatts de eletricidade.