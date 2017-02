Vitória vence o Conquista com golaço de David e é líder isolado do Baianão

O Vitória conquistou seu segundo triunfo no Campeonato Baiano de 2017. Atuando no Barradão, o Rubro-Negro superou o Vitória da Conquista por 2 a 0 e segue invicto na competição. O jogo começou equilibrado, com as duas equipes tendo chances de abrirem o placar. Quem foi mais efetivo foi o Leão, que saiu na frente aos 42 minutos. David arriscou do meio da rua e colocou no ângulo, sem chances para o goleiro Rodolfo.

Com o triunfo desta noite, o Vitória assumiu a liderança do Baianão, com seis pontos. O Bode é o terceiro colocado, com três pontos conquistados. O Vitória volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Botafogo-PB fora de casa pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Pelo Baianão, o Rubro-Negro só joga no dia 15 de fevereiro: vai enfrentar o Flamengo de Guanambi no Barradão. Já o Vitória da Conquista tem partida marcada para o dia 11 deste mês, contra o Galícia, no estádio de Pituaçu.

O Vitória voltou para o segundo tempo querendo decidir o jogo, e conseguiu. Aos oito, após passe de Cleiton Xavier, Kieza bateu forte e cruzado, aumentando a vantagem do Rubro-Negro, que teve outras chances, mas não ampliou o marcador.

