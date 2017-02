Seleção Sub-20 de futebol cai para o Uruguai e se complica

David, com um golaço, e Kieza dão o triunfo do Rubro-Negro no Barradão. (Foto: Imagem/TV/Reprodução)[/caption

O Brasil saiu na frente com Guilherme Arana, deu a impressão de que venceria com relativa tranquilidade, mas cedeu o empate e foi pressionado nos minutos finais. A diferença é que nesta quinta o time de Micale teve dois expulsos: os zagueiros Lucas Cunha e Lyanco. Com a desvantagem numérica, viu a Celeste virar nos acréscimos e, com o 2 a 1, complicar – e muito – as chances de título na Sul-Americano Sub-20. As quatro vagas no Mundial, entretanto, seguem como objetivo.

A vitória poderia ter colocado o Brasil na liderança do hexagonal final. A derrota faz o Uruguai disparar na dianteira. Com o empate, ainda que siga com chance nas três rodadas restantes, a Seleção para com um ponto (a Celeste tem seis) e vê a Argentina, que venceu a Colômbia, ultrapassá-la. Agora, os garotos de Micale voltam a campo no próximo domingo, contra a Venezuela – a Celeste encara o Equador no mesmo dia. Confira a tabela