Eunício acaba com longo período de poder no Senado

CLÁUDIO HUMBERTO

Quem não os conhece até imagina que a eleição de Eunício Oliveira (PMDB-CE) na presidência do Senado seria uma continuidade do antecessor, mas isso é falso. Eunício e Renan Calheiros nada têm em comum, exceto a filiação ao PMDB. Nunca foram da mesma turma Tanto assim que o ex-presidente fez de tudo, até o último momento, para tentar minar o favoritismo do presidente eleito por 61×10 votos.

TENTATIVAS INÚTEIS

Contra Eunício, Renan inventou a candidatura de Romero Jucá (RR) e até estimulou Roberto Requião (PR), mas as tentativas foram inúteis.

O ESTADISTA DE MURICI

Inconformado com os sinais de desprestígio, Renan tentava mostrar poder demitindo assessores humildes a poucos dias do fim.

ELEITORES SABIAM

Mais que ninguém, os senadores sabem que Eunício nunca foi ligado a Renan, e isso até favoreceu sua candidatura a presidente do Senado.

COURO GROSSO

“Eles não contavam com o couro grosso deste cearense aqui”, brincou Eunício, em conversa com a coluna, sobre os que queriam prejudicá-lo. (Coluna de Cláudio Humberto. Clique AQUI e leia mais).