Confira as vagas de emprego do SIMM para esta quinta-feira (2)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) divulgou as vagas de emprego para a quinta-feira (12), em Salvador. Os interessados deverão ir a um dos postos no Comércio – Rua Miguel Calmon, 382; em Cajazeiras – Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio – Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imejá e Cabula – Praça da Mangueira, 84, Cabula VI.

É preciso levar originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS. O atendimento é feito das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30.

Confira as vagas:

Cordeiro (temporária)

Ensino fundamental incompleto, sem experiência, sexo masculino.

250 vagas

Mensageiro de farmácia – ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio incompleto, experiência.

1 vaga

Auxiliar de limpeza- ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio incompleto, experiência.

2 vagas

Assistente Pleno – ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

1 vaga

Encarregado de limpeza

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino.

1 vaga

Pesquisadora de Rua (estágio)

Ensino médio incompleto, sem experiência, sexo feminino, vaga zoneada para a Avenida Sete de Setembro ou fácil acesso, estar cursando a noite.

2 vagas

Auxiliar de Cozinha (estágio)

Ensino médio incompleto, sem experiência, sexo feminino, vaga zoneada para a Caji (Lauro de Freitas) ou fácil acesso, estar cursando a noite

2 vagas

Assistente de Vendas (estágio)

Ensino médio incompleto, sem experiência, sexo feminino, vaga zoneada para a Brotas ou fácil acesso, estar cursando a noite.

2 vagas

Operadora de Telemarketing (estágio)

Ensino médio incompleto, sem experiência, sexo feminino, vaga zoneada para a Avenida Sete de Setembro.

Cabelereiro Maquiador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino, imprescindível curso na área, vaga zoneada para região da Pituba e bairros próximos.

1 vaga