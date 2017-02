Susana Vieira conta que já foi bailarina do Faustão e explica carisma

Pense em algo ou alguém com a bateria infinita! Pensou? Pois bem, ponte aérea Rio-São Paulo, trânsito de São Paulo, desembarque na Globo, um encontro com dezenas de amigos da TV nos bastidores do Domingão do Faustão, preparação de look de gala, gravação do Prêmio Mário Lago e, ao final do dia, uma viagem até Santos para protagonizar o espetáculo Uma Shirley Qualquer. Ufa, haja fôlego!

Há 44 anos desfilando pelos bastidores da TV Globo, Sônia Maria Vieira Gonçalves, a Susana Vieira, ou simplesmente Susaninha, como é chamada pelos amigos, nem precisa respirar fundo para enfrentar a maratona. “Vivo num ambiente que me sinto muito amada. Se não for verdade, vai ser todo mundo muito falso, o que eu não acredito.”

Por onde a paulistana passa, realmente, ela é notada! Mas também faz questão de valorizar todos a sua volta. “Que corpão, hein?! Vocês estão lindas”, diz ela, elogiando um grupo de bailarinas do Domingão enquanto caminhava para a o palco.

Para ela, todos os funcionários da emissora são importantes em sua trajetória. No caso das bailarinas do programa, o carinho é ainda mais especial. “Já fui bailarina do Faustão na Tupi, quando nem era Faustão. Fico muito feliz de encontrar as meninas. Dou beijo nelas, sim! Afinal, as vejo todos os domingos na televisão. Tenho esse espírito de ser querida e agradável”.

Ana Maria Braga, que a encontra logo a frente nos bastidores, também festeja a participação da amiga no programa. Susana explica o sucesso entre os amigos: “Ninguém faz média comigo, porque não sou de fazer média. Escuto muito ‘que bom que chegou a Susana Vieira.'”

Os quatro cachorrinhos da atriz também festejam as chegadas da “mami” em casa. “Elas dormem comigo, tem rabo para cá, rabo para lá, lambidas… Então, acordo e só falo ‘obrigada Senhor que estou viva’. Daí elas já ficam loucas para passear. Só posso acordar sorrindo”, a atriz explica.

Por isso, entre os rituais noturnos, Susana sempre segue um deles à risca: não chorar depois das 23h. “Porque tenho que dormir bem, estar bem. Assistir Revenge e ficar ótima (risos)”.

A superprodutividade e a busca de autoestima, realmente transbordam no dia a dia de Susana, que ao longo dessa trajetória fez amigos para toda hora na TV. Entre eles: Cassia Kis, Mateus Solano, Arlete Salles, Carolina Dieckmann e Paolla Oliveira, que a presentou, inclusive, com o colar que pisou no Domingão do Faustão. “Estou num lugar que sou feliz e também sou feliz em casa, com minha família. Não me falta nada.”