ACM Neto acha que Salvador avançou muito no setor de saúde

O governo federal liberou R$ 50 milhões para o setor de saúde de Salvador, segundo anunciou nesta terça-feira (3) o prefeito ACM Neto. O montante ajudará a cobrir os custos na área de atendimento à saúde na cidade, além de possibilitar a continuidade da expansão da rede iniciada pela Prefeitura em 2013, reforçando a estratégia de colocar o setor como prioridade na capital baiana.

ACM Neto, que reinaugurou hoje a Unidade de Saúde da Família (USF) Nossa Senhora de Guadalupe, no Alto do Peru, região administrativa da Liberdade/São Caetano, salientou que, ao contrário da situação atual de retração nos investimentos, a Prefeitura vai continuar a considerar a saúde como prioridade em Salvador. “Vivemos um momento de dificuldades no país, de crise que afeta a Prefeitura da mesma forma que afeta a vida do cidadão, reduzindo a capacidade municipal de investimentos. No entanto, vamos assumir o compromisso com a cidade de garantir e preservar os investimentos na área de saúde. Vamos ser obrigados a fazer ajustes, a promover cortes e a selecionar prioridades, e a saúde é uma dessas prioridades”, pontuou ACM Neto.

Somente nos últimos quatro anos, a Prefeitura conseguiu ampliar o orçamento da saúde de 15% para quase 20%. Com isso, houve um salto da dramática situação de 18% para aproximadamente 50% da cobertura da atenção básica de saúde na cidade, saindo do último lugar no setor em comparação com outras capitais do país. Além disso, foram contratados 1,7 mil profissionais de saúde e a cidade passou de apenas uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) para nove, localizadas em áreas de maior demanda de atendimento à saúde. No total, são 14 unidades municipais de urgência e emergência 24 horas em funcionamento.