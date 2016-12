SAC tem funcionamento alterado nos feriados de Natal e Ano Novo

Em função das festividades de Natal e Ano Novo, o expediente da Rede SAC será alterado nos próximos dias. Neste sábado (24), apenas os postos dos shoppings Barra, Bela Vista, Paralela e Salvador (todos na capital) estarão funcionando. Já no dia 26, o funcionamento é regular em todas as unidades.

No dia 30 de dezembro (sexta-feira), o funcionamento da semana anterior se repete: todos os postos estarão abertos, à exceção da cidade de Candeias, enquanto que no dia 31 de dezembro, todos os postos estarão fechados, retomando o funcionamento normalmente no dia 02/01.

As exceções para este cronograma de expediente são os Pontos Cidadão – unidades compactas de atendimento do SAC, cujo funcionamento depende das determinações municipais acerca de feriados e pontos facultativos.

Mais informações sobre serviços e horários dos postos SAC, tanto da capital como do interior, podem ser acessadas no Portal do SAC ou pelo telefones 0800 071 5353 (para ligações a partir de telefone fixo) e 4020 5353 (para ligações a partir de telefone móvel).