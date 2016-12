Odebrecht comprou imóvel para Instituto Lula

As delações premiadas feitas por Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo; Alexandrino Alencar, ex-diretor de relações institucionais; e Paulo Melo, ex-diretor-superintendente da Odebrecht Realizações Imobiliárias, revelaram que o grupo empresarial comprou, em 2010, um imóvel em São Paulo que seria destinado à construção de uma nova sede do Instituto Lula.

A compra do imóvel na Rua Dr. Haberbeck Brandão, nº 178, em São Paulo, é ponto central da última denúncia contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Segundo os procuradores do Ministério Público Federal, parte das propinas pagas pela Odebrecht em contratos da Petrobras teria sido destinada para a aquisição de um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula.

Segundo os delatores, a ideia era que após a Odebrecht comprar o imóvel outras grandes empresas ajudassem a construir o prédio do Instituto Lula.

O fato de a nova sede não ter saído do papel não impediu que Moro aceitasse a denúncia contra Lula. Conforme o magistrado, a falta de transferência na compra do imóvel onde seria construído o instituto não prejudica a acusação de corrupção, caracterizada pela oferta e pela solicitação da propina.