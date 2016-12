Dinei, ex-Corinthians, xinga jogadores do Inter de “vagabundos” e “pipoqueiros”.

Ex-atacante e ídolo do Corinthians, Dinei detonou a postura dos jogadores do Internacional em vídeo que circula nas redes sociais (Assista ao vídeo acima). Usando palavras fortes como “vagabundos” e “pipoqueiros”, o veterano detonou a atitude dos colorados, que não querem atuar na última rodada do Brasileirão. Campeão mundial, tricampeão brasileiro e bicampeão paulista pelo Corinthians, Dinei está com 46 anos.

Na zona de rebaixamento do Brasileiro, os jogadores da equipe gaúcha concederam entrevista coletiva na última quinta-feira (2), assim como o presidente Vitorio Piffero. Eles alegam que estão “extremamente abalados com essa catástrofe” que atingiu o time da Chapecoense e não querem ir a campo no domingo, dia 11, para enfrentar o Fluminense. A atitude desagradou Dinei, que desabafou:

“Vagabundos, seus jogadores pipoca (sic). Vocês não me representam, jogadores do Internacional de Porto Alegre. Estão querendo se aproveitar de uma situação. Seus pipoqueiros, vagabundos. Falaram que não querem jogar daqui a 10 dias. Só por que vocês vão cair? Vocês não são homens, vagabundos, pipoqueiros. Quem me representa são aqueles coitados que morreram da Chapecoense. Agora falaram que não querem jogar se aproveitando de uma situação. Seus vagabundos, jogadores de m****, pipoqueiros, vocês vão cair para a segunda divisão. Querem se aproveitar de uma tragédia dos outros e não entrar em campo daqui a 10 dias. Vocês vão cair para a segunda divisão!” (Informações do Clic RBS).