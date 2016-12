Fátima Bernardes é detonada por Bolsonaro: “Marginais da mídia”.

Em vídeo no YouTube, Bolsonaro detonou: “Fátima Bernardes prefere conduzir o seu programa dando mais atenção a um traficante ferido do que a um policial ferido”. Assista acima.

A apresentadora Fátima Bernardes se envolveu em uma enorme polêmica após fazer uma simples enquete durante seu programa na TV. Para quem não sabe do que se trata, na semana passada, Fátima questionou ao vivo quem deveria ser salvo primeiro, um policial ou um traficante, onde ambos estariam feridos, porém o criminoso estaria em estado mais grave ao militar.

Com exceção de um, os convidados do programa escolheram salvar o traficante, o que causou revolta por parte de muitas pessoas nas redes sociais. A apresentadora foi acusada por muita gente de defender traficantes e internautas e policiais foram para as redes atacar Fátima.

No último domingo (20), o deputado Jair Bolsonaro publicou um vídeo atacando a apresentadora. Ele estava no velório dos policiais mortos, após terem o helicóptero onde estavam abatido por criminosos, durante uma operação no Rio neste final de semana.

Segundo Bolsonaro, Fátima e a mídia estão sendo ‘marginais’ ao defenderem direitos humanos apenas para bandidos, além de dizer que a apresentadora prefere dar prioridade para salvar a vida de um traficante do que a de um policial.

O deputado julga enquetes como as da apresentadora como alimentos ao desmerecimento e desrespeito aos policiais.

“Fátima Bernardes prefere conduzir o seu programa dando mais atenção a um traficante ferido do que a um policial ferido, um herói a serviço nosso na rua. Uma política completamente equivocada sobre direitos humanos, onde só a bandidagem encontra guarita junto a esses também marginais defensores dos direitos humanos”, atacou Bolsonaro.

“A mídia tem de valorizar os verdadeiros heróis”, disse ele.

Com informações do KTV, do R7.