Copa do Brasil: Corinthians vence o Fluminense e está nas quartas

Agência FPF

O Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o time recebeu o Fluminense na Arena Corinthians, em jogo válido pela rodada de volta das oitavas de final, e conquistou uma vitória por 1 a 0, com gol de Rodriguinho.

No jogo de ida, no Edson Passos, os dois times empataram por 1 a 1. Assim, os corintianos entraram em campo precisando de um empate sem gols para cravar a classificação. Com uma postura cautelosa, soube administrar bem a partida, mas levou alguns sustos dos adversários.

O Corinthians iniciou o jogo tentando manter a posse de bola para achar espaços na defesa tricolor, mas mostrou dificuldades em concluir a missão e acabou levando dois sustos antes de conseguir chegar à área adversária. Nos primeiros oito minutos de jogo, o Fluminense teve dois gols anulados em jogadas muito parecidas. Fora isso, foram poucos os lances de perigo.

No segundo tempo, novamente o time carioca conseguiu balançar as redes e assim como nas oportunidades anteriores, o árbitro marcou impedimento. O Corinthians demorou, mas conseguiu se organizar. Aos 23 minutos, a bola entrou. Marquinhos Gabriel avançou pela direita e passou para Giovanni Augusto. O meia tocou para Rodriguinho, que dominou e bateu firme para o fundo do gol.