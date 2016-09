Venda de ingressos para Brasil x Bolívia em Natal começa nesta quinta

As vendas de ingressos para o jogo da Seleção Brasileira em Natal (RN) começam às 10h desta quinta-feira (22), exclusivamente no site www.cbf.com.br/ingressoseliminatorias. Nos pontos físicos, os torcedores podem comprar a partir do próximo dia 29. A bola vai rolar para Brasil x Bolívia às 21h45 do dia 6 de outubro, na Arena das Dunas.

O duelo com os bolivianos vale pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Todos os ingressos terão lugar marcado. Confira todos os detalhes!

BRASIL X BOLÍVIA – INGRESSOS

SITE (10h de 5ª feira, 22 de setembro)

www.cbf.com.br/ingressoseliminatorias

PONTOS DE VENDA FÍSICA EM NATAL (10h de 5ª feira, 29 de setembro)

Bilheteria da Arena das Dunas: Avenida Prudente de Morais, 5121 – Lagoa Nova (segunda a domingo, das 10h às 18h)

Loja SportMaster – Shopping Midway Mall: Avenida Bernardo Viera, Loja 248 – Tel.: (84) 3204-3338 (Segunda a domingo, das 10h às 22h)

Loja SportMaster – Natal Shopping: Avenida Salgado Filho, Loja 240 – Tel.: (84) 3207-9363 (segunda a domingo, das 10h às 22h)

* Formas de pagamento: dinheiro, cartões de débito e de crédito (2x)

VALORES

Arquibancada Inferior (Norte ou Sul)

R$ 150 (inteira)

R$ 75 (meia)

Arquibancada Superior (Leste ou Oeste)

R$ 170 (inteira)

R$ 85 (meia)

Arquibancada Inferior (Leste ou Oeste)

R$ 220 (inteira)

R$ 110 (meia)

Setor Premium (área exclusiva no setor inferior leste COM serviços de alimentos e bebidas incluídos)

R$ 300 (apenas inteira disponível)

Setor VIP (área exclusiva no setor inferior oeste, COM serviços de alimentos e bebidas incluídos)

R$ 350 (apenas inteira disponível)

Camarotes de 18 a 30 lugares (setor inferior oeste ou mezanino oeste, COM serviços de alimentos e bebidas incluídos)

R$ 400 por assento* (apenas inteira disponível)

* Venda apenas em lote fechado.

Camarote Villa Mix

R$ 350 (apenas inteira disponível)

Serviços: Camisa exclusiva do camarote; espaço exclusivo com lounge; entrada exclusiva; serviço incluso de bebidas (open bar de whisky, vodka, cerveja e refrigerante); DJ e shows da Banda Eva e da dupla Pedro & Benício.