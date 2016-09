Travessias de Mar Grande e Morro de São Paulo operam sem restrições

Depois de passar uma semana com paradas de até três horas e meia por causa da maré baixa, a travessia Salvador – Mar Grande opera normalmente na manhã desta quarta-feira (21). Desde as 5h que o sistema registra fluxo de passageiros maior no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, com muitas pessoas se deslocando para o trabalho. Já no Terminal Náutico, no Comércio, o fluxo é moderado. Os horários de saída nos dois terminais são a cada 30 minutos. O sistema Salvador-Mar Grande atenderá hoje até as 20h, quando será feita a última viagem saindo de Salvador – no sentido inverso o último horário será 18h30.

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo também opera sem restrições. Nesta quarta-feira, os horários de saída de Salvador são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. As passagens para o Morro são vendidas nos guichês das empresas operadoras, no Terminal Náutico. O bilhete custa R$ 95,20. Para quem quer conhecer ou fazer o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos, a tarifa das escunas é de R$ 50. As embarcações do “Passeio às Ilhas” zarpam do Terminal Náutico da Bahia a partir das 9h e retornam às 17h30.

Infoamações – 98841- 7980