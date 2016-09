Tenor chileno Miguel Angel traz a cultura andina para Salvador

O tenor chileno Miguel Angel Espinoza Pellao faz apresentação única e inédita em Salvador no dia 23 de setembro, próxima sexta-feira. Acompanhado do maestro e pianista baiano Eduardo Torres (Osba), Angel interpretará diferentes temas, de ópera a música popular, em composições de Víctor Jara, Violeta Parra e Giusseppe Verdi. O concerto é uma realização da Embaixada do Chile, com apoio do Instituto Cervantes, e acontecerá no Teatro Castro Alves, às 20h30. Ingressos a R$10 e R$5.

No dia 22 de setembro, véspera do concerto no TCA, o Instituto Cervantes de Salvador promove um encontro de Miguel Angel com o público baiano, às 18h30, no seu auditório, com entrada franca. Será uma oportunidade para se conhecer um pouco mais o trabalho do tenor, um dos responsáveis pela difusão da música lírica latinoamericana no mundo. Ano passado, Angel foi convidado para se apresentar na Expo Milão, onde seu show foi um sucesso de público.

O tenor nasceu na região de BíoBío, no Chile, e teve uma formação musical rigorosa. Estudou três anos de canto sob a orientação do maestro Mateo Palma no Conservatório Vivaldi, em Concepción, na região sul do país. Na capital, Santiago, se formou como bacharel em Artes Musicais, na Universidade do Chile, sob a batuta de Hans Stein.

O jovem tenor já se apresentou ao lado de grupos importantes da música chilena, como Los Jaivas e IntiIllimani. Em junho de 2014, Angel lançou seu primeiro CD,Tributo a mi pueblo, integrado por dez canções em homenagem aos pehuenches, povo indígena que forma parte da cultura “mapuche”, e habita os dois lados da Cordilheira dos Andes.