Mais de 700 vagas de emprego no Dia D na Bahia este ano

O aumento na oferta de vagas de emprego exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) é um dos destaques da edição 2016 do Dia D na Bahia, que acontece nesta sexta-feira (23). A iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e um leque de parceiros resultou na atração de mais de 700 vagas que serão ofertadas por cerca de 40 empresas envolvidas no projeto.

A ação vai ocorrer nas Unidades Modelo do SineBahia de Salvador, Itabuna e Jequié. Boa parte das oportunidades será disponibilizada para trabalhadores da capital, onde a previsão é que mais de 500 pessoas participem da iniciativa.

O Dia D visa exclusivamente a inclusão no mercado de trabalho formal de pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados do INSS. SineBahia atua no sentido de ampliar o número de vagas, bem como no processo de conscientização das empresas.

O trabalho conta com o reforço de outros órgãos que compõem o time do Dia D no Estado, como a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/MTE), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

Outro ponto importante do Dia D é a realização de processos seletivos durante o evento, quando os empregadores entrevistam os candidatos e, em muitos casos, já sinalizam com a contratação do profissional.

Os trabalhadores ainda poderão solicitar a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Para os Beneficiários Reabilitados do INSS – grupo específico que será convocado pelo órgão – haverá também um stand de orientação previdenciária.