Lula já começou a arrumar a mala para ir a pé para Curitiba?

CLÁUDIO HUMBERTO

O ex-deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) negou outra vez, nesta terça-feira (20), que pretenda fazer acordo de delação premiada na Lava Jato. Ele acha que isso não passa de invenção de jornalistas. O Ministério Público Federal estaria investigando pistas sobre práticas do governo Dilma Rousseff, no submundo da política, ainda mais graves que no mensalão, para aprovar medidas provisórias.

INTERESSE

O MPF teria interesse em eventual acordo com Eduardo Cunha para conhecer detalhes de suposta compra de apoio para aprovar MPs.

COISA DE BANDIDO

O ex-presidente da Câmara tem dito que delação premiada é coisa de bandido e que ele não se considera como tal.

DESINTELIGÊNCIA

O senador Renan Calheiros, que é investigado na Lava Jato, deveria pensar duas vezes antes de ir na onda de quem o aconselhou a desqualificar o trabalho dos procuradores, classificando-o de “exibicionismo”. Lula adotou a mesma estratégia e se deu muito mal.

PERGUNTA NA ESTRADA

