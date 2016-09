Infraero assegura melhorias para Aeroporto de Salvador

As dificuldades operacionais do Aeroporto Internacional de Salvador serão equacionadas em curto prazo, afirmou o presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira, ao secretário estadual do Turismo, José Alves, após vistoria das áreas de embarque e desembarque de passageiros, nesta quarta-feira (21).

No dia 13 deste mês, os dois estiveram reunidos em Brasília, ocasião em que o secretário apresentou uma série de reivindicações. Nesta quarta, eles conversaram no aeroporto da capital baiana.

Antônio Claret disse ainda que o comando da empresa está empenhado em soluções emergenciais, como solicitou o secretário, que baianos e turistas terão maior qualidade nos serviços. São prioridades, as esteiras, limpeza e climatização.