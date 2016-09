Greve dos bancos sem perspectiva para terminar

A greve dos bancários já avançou para terceira semana e sem nenhum sinal de acordo entre o Sindicato que representa a categoria e a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos). Na última sexta-feira (15), os bancários recusaram mais uma proposta da Fenaban e decidiram continuar a greve nacional, iniciada no último dia 6, com mais de 12 mil agências e 52 centros administrativos fechados, já na terceira semana de paralisação.

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, os bancos insistiram no modelo de reajuste abaixo da inflação, ou seja, 7% e abono salarial de R$ 3,3 mil. O sindicato informou que 910 agências na Bahia estão fechadas.

Segundo balanço do sindicato, a greve fechou mais da metade das agências do país. De acordo com dados do comando dos grevistas, 13.071 agências fechadas e 49 centros administrativos tiveram as atividades paralisadas. O número representa 56% do total de agências do Brasil.