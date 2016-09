Grêmio elimina Atlético-PR após 16 cobranças de pênalti

Em noite de estreia do técnico Renato Portaluppi, jogando diante de sua torcida, o Grêmio enfrentou o Atlético-PR, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E foi uma noite de fortes emoções. O Tricolor bateu os paranaenses nos pênaltis por 4 a 3, depois de 16 cobranças pelas duas equipes.

O Grêmio iniciou bem a partida, se colocando no ataque e pressionando os paranaenses nos primeiros minutos. Teve uma chance clara desperdiçada aos 4’, com Henrique Almeida. Marcando bem e aproveitando as poucas oportunidades criadas, a equipe paranaense chegou ao gol com André Lima, aos 29’. A partir daí, a partida ficou equilibrada, com ambas equipes no ataque.

Na etapa complementar, a equipe gremista se mostrou ofensiva. Teve novas chances de chegar ao gol de empate, uma delas com Luan, aos 36’, mas a bola não entrou. O jogo foi para os pênaltis e, com três defesas de Marcelo Grohe, o Grêmio venceu pelo placar de 4 a 3. Com o resultado, o Tricolor se classificou para a fase das quartas de final da Copa do Brasil.