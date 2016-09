Copa do Brasil: Santos empata com o Vasco e avança às quartas de final.

Agência FPF

O Santos carimbou sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira ao buscar um empate por 2 a 2 diante do Vasco da Gama, em partida realizada no Estádio São Januário. Como venceu o primeiro duelo, por 3 a 1, a equipe paulista acabou avançando.

Para impedir a eliminação, o Vasco precisava fazer 3 a 1 para ao menos levar a partida para as penalidades máximas, porém, acabou eliminado com o empate. Agora, o Santos espera o sorteio desta sexta-feira, na sede da CBF, para conhecer seu adversário na próxima fase.

No duelo entre um dos integrantes do G4 do Brasileirão e o líder da Série B, foi o Santos que começou melhor. O clube paulista foi para cima e abriu o marcador logo aos dez minutos. Thiago Maia partiu em velocidade pelo lado direito de campo e cruzou de três dedos para Copete marcar de cabeça.

O embalo santista não durou muito. Em desvantagem, o Vasco foi para a pressão e marcou o gol de empate aos 24 minutos. Nenê recebeu de Junior Dutra e chutou forte para deixar tudo iguail. O próprio Junior Dutra teve a chance de virar na sequência, mas acabou mandando rente à trave de Vanderlei.

Sem Ricardo Oliveira, o Santos apostava nas jogadas de laterais, além do talento de Lucas Lima, para supreender o Vasco da Gama, que respondia nos famosos ‘chuveirinhos’, por onde o Peixe mostrou algumas fragilidades. O placar, porém, não saiu do 1 a 1.

O Santos voltou para o segundo tempo melhor e foi logo de cara perdendo uma oportunidade incrível de fazer o segundo. Vitor Bueno recebeu de Copete e achou Rodrigão livre dentro da área. Embaixo da trave, o atacante isolou. O árbitro, porém, já assinalava impedimento do jogador.

Aos 25 minutos, o time paulista teve a chance de liquidar a fatura. Douglas perdeu a bola para Lucas Lima, que armou o contra-ataque com quatro jogadores. O meia tocou para Vitor Bueno, que se enrolou todo e rolou para Joel perder mais uma oportunidade clara de gol. O Vasco respondeu em seguida. Na continuação do lance, Thalles deixou Éderson livre, que só empurrou para colocar o Vasco na frente.

Precisando de um gol para levar o jogo para os pênaltis, o Vasco se jogou ao ataque, mas acabou dando espaço para o Santos, que selou sua classificação às quartas de final do torneio. Aos 38 minutos, Joel recebeu de Copete e mandou a bola para área. Rodrigo tentou afastar o perigo, mas jogou contra o próprio patrimônio, não evitando assim a eliminação do time em pleno São Januário.