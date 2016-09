Copa do Brasil: Palmeiras perde para o Botafogo-PB mas avança às quartas de final

O Palmeiras carimbou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira apesar da derrota para o Botafogo (PB) pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pois venceu no jogo de ida, em São Paulo, por 3 a 0.

Para ter avançado, o Botafogo, que divide as atenções com a Série C do Brasileiro, onde está a dois jogos do acesso, precisava ter derrotado o Palmeiras por quatro gols de diferença. Na próxima fase, o time paulista conhecerá seu adversário através do sorteio a ser realizado nesta sexta-feira.

Palmeiras e Botafogo fizeram um primeiro tempo morno no Almeidão. O time paulista tentou acelerar o jogo nos minutos inicias, mas sofreu com a forte marcação do time casa. A tentativa, então, foi por tiros de fora da área. Rafael Marques pegou de voleio e obrigou Michel Alves a fazer grande defesa.

O time paraibano não se intimidou e chegou com perigo nos pés do veterano Warley, jogador com passagem pela equipe do Palmeiras. O atacante aproveitou a furada de Edu Dracena para chutar rente à trave de Vágner. Na jogada seguinte, recebeu novamente livre de marcação, mas parou no goleiro rival.

O Palmeiras apenas administrava o jogo, fazendo jus ao triunfo conquistado em São Paulo. Mas voltou com perigo com Barrios. O paraguaio recebeu de Zé Roberto e mandou tirando tinta da trave. A resposta veio com Marcinho, que aplicou um chapéu em Gabriel e chutou por cima do gol. Os minutos finais, foram de pouca produção por ambas as equipes, que não saíram do 0 a 0 no marcador.

No segundo tempo, o Botafogo ameaçou uma pressão para cima do Palmeiras, mas pouco ameaçou o goleiro Vagner. A resposta do time paulista foi de seus torcedores, que entraram no embalo para empurrar os jogadores. A melhor chance dos primeiros 20 minutos foi um toque de calcanhar de Thiago Martins. O zagueiro deixou Lucas Barrios de frente para o gol, mas o árbitro pegou impedimento do paraguaio, que havia chutado por cima do gol.

O jogo foi caindo de produção com ambas as equipes satisfeitas com o resultado, mas em um lance despretencioso, o Botafogo foi ao gol. Aos 30 minutos, Gustavo avançou bem pelo lado direito de campo e cruzou na medida para Carlinhos. O atacante acertou um bonito chute de primeira e viu a bola desviar em Marcinho antes de parar no fundo das redes, mas já era tarde para buscar a classificação.