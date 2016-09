Copa do Brasil: Atlético-MG arranca empate em 2 a 2 com a Ponte e se classifica.

Agência FPF

A Ponte Preta perdeu a vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro ao empatar por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (21) no estádio Moisés Lucarelli. Se o empate sem gols valia a vaga ao time paulista, o empate por dois gols ou mais baneficiaria ao time mineiro. No jogo de ida, no Mineirão houve empate por 1 a 1.

O time de Campinas abriu 2 a 0, mas não suportou a pressão nos últimos 20 minutos e cedeu o empate ao Atlético, classificado por ter feito mais gols fora de casa. Cada time ficou com dois pontos e três gols marcados. A Ponte deixou a competição invicta e continua sem perder em casa há três meses ou dez jogos.

Ponte começa melhor – Armados no mesmo esquema tático, o 4-3-3, a Ponte Preta começou melhor, usando duas linhas de marcação na espera do contra-ataque. A esperada roubada de bola aconteceu aos 13 minutos. Clayson tirou a bola de Leonardo Silva, entregou para e Maycon que lançou Roger em velocidade. Ele invadiu a área e bateu rasteiro na saída de Victor que ainda tocou com a mão na bola.

Quase que o time paulista ampliou aos 16 minutos. Clayson invadiu a área pelo lado direito, deu um chapéu em Erazo e cruzou na pequena área para Roger. O atacante cabeceou para baixo, mas Victor espalmou, fazendo grande defesa.

O time mineiro, aos poucos, entrou no jogo, mas sem conseguir fazer as infiltrações se viu obrigada a arriscar os chutes de longa distância. Mas o goleiro Aranha estava bem atento. O goleiro fez uma boa defesa somente nos acréscimos em falta cobrada com força por Fábio Santos. Aranha deu um soco para fora da área.

Outro gol rápido – O Atlético queria mudar o cenário no segundo tempo, mas levou o segundo gol rapidamente, aos dois minutos. Thiago Galhardo, do meio campo, lançou Felipe Azevedo pelo lado direito. Ele deixou a bola quicar duas vezes e chute de primeira no ângulo de Victor.

A partir daí somente restava ao Atlético buscar o empate para ficar com a vaga e não haveria mais definição por pênaltis. O Atlético não chegava na frente com perigo, enquanto a Ponte Preta mantinha o foco na marcação e na espera de outro contra-golpe para ampliar o placar.

Tudo mudou aos 29 minutos, quando Cazares roubou a bola no meio campo e lançou Lucas Pratto. Ele saiu sozinho na frente de Aranha e meteu por cobertura. Depois disso, o time mineiro foi todo pressão. A Ponte recuou e cansou, sofrendo o empate aos 40 minutos. Depois de escanteio de Dátola, Aranha rebateu nos pés de Robinho, que ajeitou e bateu forte para as redes. Tudo igual. Vaga do Atlético.

Volta ao Brasileiro – No próximo final de semana os dois times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta vai enfrentar o Atlético-PR, domingo às 11 horas, na Arena da Baixada em Curitiba (PR), enquanto o Atlético Mineiro vai atuar na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), domingo às 18h30, contra o Internacional.