Confira as vagas de emprego do SineBahia para esta quarta-feira

O SineBahia divulgou as vagas de emprego de quarta-feira (21) para as cidades de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana.Há oportunidades para bibliotecário, churrasqueiro, auxiliar de cozinha e outras. Os candidatos devem comparecer aos postos do SineBahia em cada município. O horário de atendimento é das 7h às 17h. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h10.

Para todas as oportunidades é preciso levar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Em Salvador, o SineBahia realizará na sexta-feira (23), na Unidade Central do órgão, localizada no Iguatemi, o Dia D com atendimento exclusivo para pessoas com deficiências e reabilitados do INSS. Por conta disso, o horário de funcionamento da unidade será alterado: na quarta, na unidade central, o atendimento será das 7h ás 13h para todosos trabalhadores; na quinta (22) não haverá expediente; e na sexta, o atendimento será das 7h ás 17h, somente para pessoas com deficiências e reabilitados do INSS.

Ofertas exclusivas para as unidades de Salvador:

Encarregado de costura na confecção de vestuário

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Ajudante de açougueiro

Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Administrador de empresas

Superior completo com especialização em Gestão de Saúde

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Disponibilidade para morar em Alagoinhas

01 vaga

Bibliotecário

Superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Churrasqueiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Charqueador

Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Ofertas exclusivas para unidade de Lauro de Freitas

Caseiro (vaga para dormir)

Oferta exclusiva para a unidade de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência de 06 meses

01 vaga

Cozinheiro de restaurante (comida a kilo)

Oferta exclusiva para a unidade de Lauro de Freitas

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses em carteira

01 vaga

Gerente de loja

Oferta exclusiva para a unidade de Lauro de Freitas

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses em carteira

01 vaga