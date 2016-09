Travessia Salvador-Mar Grande tem fluxo tranquilo nesta manhã

A travessia marítima Salvador-Mar Grande registra fluxo tranquilo de embarque desde o início das operações, às 5h. A travessia fará uma parada de três horas nesta terça-feira (20), com a suspensão do atendimento das 9h30 às 12h30 devido à maré baixa. Após as 12h30, o sistema funcionará com oito embarcações em tráfego e seis em reserva, com horários de saída de 30 em 30 minutos ou a cada 15 minutos, a depender do fluxo de passageiros. Em períodos de maré baixa prolongada como ocorre desde a última quarta-feira, o Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha, fica sem condições de atracar embarcações devido à falta de profundidade do canal de navegação.

A Astramab lembra ainda aos usuários que hoje a último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, a última viagem será às 18h30.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam sem restrições e com movimento moderado de procura e venda de passagens nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. O primeiro catamarã sai às 8h30 e o segundo às 9h e depois ocorre partidas às 10h30, 13h e 14h30; Já as saídas de Morro de São Paulo são: 9h, 9h30, 12h30 e 15h. As escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos também estão em tráfego e atendendo aos baianos e turistas. O tour inclui paradas para banho de mar na Ilha dos Frades e em Itaparica e as escunas retornam a Salvador às 17h30.