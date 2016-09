Rui Costa autoriza licitação para pavimentação da BA-400

O governador Rui Costa assinou nesta terça-feira (20), no município de Esplanada, a autorização para licitação da obra de pavimentação viária de trecho da BA-400, que possui extensão total de 38 quilômetros. A recuperação da rodovia que liga Cardeal da Silva, no entroncamento da BA-505, até a Linha Verde (BA-099), no povoado de Palame, vai contar com um investimento de R$ 18 milhões provenientes de recursos estaduais.

“Estrada é sinônimo de desenvolvimento e potencializa o que cada região possui e essa região tem grande potencial no turismo e também força agrícola. Esses dois vetores de geração de emprego serão fortalecidos com a obra e o povo terá mais segurança para trafegar”, destacou Rui.

A rodovia beneficiará mais de 100 mil habitantes dos municípios de Cardeal da Silva, Esplanada, Entre Rios e Alagoinhas, que utilizam a via para chegar às praias do litoral norte, em especial, a de Baixio. A pavimentação tem o objetivo de facilitar a logística de escoamento da produção e o fluxo de automóveis pela rodovia por onde passam, diariamente, mais de 850 veículos.