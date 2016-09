Ronaldinho Gaúcho não treinava no PSG e dormia na cama de massagem

Atleta do Paris Saint-Germain entre 2001 e 2003, Ronaldinho não costumava dar as caras nos treinos da equipe. Pelo menos é isso o que disse o ex-meio-campista Jérôme Leroy, que atuou com o brasileiro na capital francesa.

“Ronaldinho não treinava nenhum dia da semana e se apresentava diretamente na sexta-feira para jogar no sábado. Assim era Ronaldinho. Creio que tentou seguir os passos de Romário, que também saía a cada noite, mas não teve o mesmo êxito”, afirmou à emissora de televisão francesa SFR Sport.

Ele já havia comentado sobre o assunto anteriormente à revista So Foot. “Pela manhã, vinha com óculos de sol. Vestia-se e ia direto à cama de massagem para dormir. Os jogadores com grande talento como ele estão um pouco loucos.”

Logo depois de sua passagem pelo PSG, Ronaldinho acertou com o Barcelona para viver o ápice de sua carreira. Na Catalunha, o jogador de 36 anos conquistou uma Uefa Champions League, dois Espanhóis, entre outras taças. (Portal ESPN)