Roberto Justus, o “Trump brasileiro” sonha com a presidência.

CLÁUDIO HUMBERTO

O apresentador de TV Roberto Justus parece levar a sério a lorota de que seria o “Donald Trump brasileiro”, porque certa vez protagonizou a versão brasileira do programa “Aprendiz”, imitação do show televisivo protagonizado pelo candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Pior é que Justus parece se orgulhar da comparação: ele estaria tentando se viabilizar, acredite, como candidato a presidente.

MAIOR TRAGÉDIA

Justus tem assumido posições políticas. Antes do impeachment, disse que se Dilma voltasse ao cargo seria “a maior tragédia” para o País.

TRÁGICA IDEIA

Por considerá-lo politicamente ingênuo, “bobo”, um ex-sócio de Roberto Justus acha que ele seria “uma tragédia” comparável à de Dilma.

NO PLANALTO

Roberto Justus tentou conversar com o presidente Michel Temer, mas só foi recebido por assessores, no Planalto. (Coluna de Cláudio Humberto. Clique AQUI e leia mais)