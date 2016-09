Restaurantes fazem cardápio especial para Festival da Primavera

A culinária de Salvador estará nos cardápios dos bares e restaurantes da cidade entre os dias 21 e 30 de setembro, e o mais importante, com preços especiais. Parte do Festival da Primavera, o Primavera Gourmet vai contar com a participação de restaurantes de diversos cantos da cidade, que prepararam para o festival pratos inovadores sob a temática “Riquezas da Baía de Todos os Santos”. Estabelecimentos famosos a exemplo do Al Mare, Amado, Dona Mariquita, Casa de Tereza, Odoya e outros fazem parte do Festival.

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo, Isaac Edington, em sua 1° edição, o Primavera Gourmet consiste em promover uma agenda positiva em torno da gastronomia soteropolitana. “A ideia é aproximar os soteropolitanos da gastronomia trazendo originalidade e, ao mesmo tempo, convidando a todos a conhecer um pouco mais de nossa diversidade e qualidade gastronômica”, ressalta o presidente. O Primavera Gourmet conta com apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).