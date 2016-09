Polo de Camaçari envolve 15 mil trabalhadores em simulado de segurança

Um exercício simulado, sem aviso prévio, foi realizado nesta terça-feira (20) no Polo Industrial de Camaçari. Coordenado pelo Cofic – Comitê de Fomento Industrial de Camaçari e Braskem PVC, o treinamento teve por objetivo avaliar os procedimentos coletivos de segurança do Complexo Industrial, especialmente no que tange ao acionamento e utilização dos recursos técnicos disponíveis do Plano de Auxílio Mútuo – PAM e do Plano de Atendimento Médico Emergência – PAME, para controle de situações de emergência.

O treinamento teve início na Braskem PVC, com a simulação de um “vazamento” de ácido anidro clorídrico, quando foram acionados os alarmes de segurança. As primeiras ações para controle da emergência foram coordenadas pela própria Braskem que, em seguida, acionou, através do sistema de rádio, o Plano de Auxílio Mútuo do Polo (PAM), solicitando ajuda das demais empresas que operam no Complexo Industrial.

Por se tratar de uma “emergência” de grande porte, a Braskem procedeu a evasão dos seus empregados para pontos de encontro seguros, recomendando às demais empresas do Polo que adotassem o mesmo procedimento. Cerca de 15 mil pessoas, entre empregados diretos e contratados, foram orientadas por profissionais de segurança e coordenadores de evasão, deslocando-se a pé para pontos de apanha distribuídos em vários locais do Complexo Industrial, onde permaneceram até o final da emergência.

Este é o vigésimo exercício simulado de evasão geral das empresas do Polo e o décimo-quarto realizado sem aviso prévio. Ao longo do ano, treinamentos similares são realizados individualmente pelas empresas ou grupo de empresas vizinhas, com o mesmo propósito de avaliar o funcionamento dos sistemas de segurança e o nível de entrosamento das equipes técnicas. O Polo de Camaçari investe, em média, R$ 80 milhões anualmente em segurança industrial.