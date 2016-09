Minissérie ‘Justiça’: Grave acidente de carro marca final de Elisa e Vicente

Elisa (Debora Bloch) viu a filha Isabela (Marina Ruy Barbosa) ser assassinada a tiros por Vicente (Jesuíta Barbosa). Durante os sete anos em que ele ficou preso, a professora fez aulas de tiro para conseguir a justiça que queria. Quando Vicente saiu da prisão, Elisa não teve coragem de matá-lo e, por obra do destino, acabou se aproximando dele.

Público é pego de surpresa e fica em choque com acidente de Elisa e Vicente em ‘Justiça’

Os dois chegaram a se envolver emocionalmente, mas Elisa percebeu ser incapaz de perdoá-lo e decidiu se afastar. Em um último momento juntos, Vicente dava carona para a professora, quando um caminhão bateu forte em seu carro.

O marido de Regina (Camila Márdila) ficou gravemente ferido, e Elisa teve sua chance de vingança: em um ato repentino, ela desistiu de pedir socorro, e deixou Vicente morrer ao seu lado.

No dia do enterro, Elisa foi acompanhada de Heitor (Cássio Gabus Mendes) para prestar homenagem ao jovem. Regina, ainda desolada com a morte do marido, acusou a professora de estar envolvida no acidente.

Com aparente desejo de vingança, Regina decidiu aprender a atirar. Já a professora, que enfim teve a justiça que desejava, esvaziou o quarto de Isabela – até o momento intocável -, e decidiu seguir em frente com sua vida.