Greve dos bancários completa 15 dias e sem previsão de ter fim

A greve dos bancários que começou no dia 6 de setembro, completa 15 dias nesta terça-feira (20) sem avanço nas negociações envolvendo a categoria e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Os bancários pedem aumento de 9,62% e mais 5% de aumento real, além de participação nos lucros e fim das metas abusivas.

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, os bancos insistiram no modelo de reajuste abaixo da inflação, ou seja, 7% e abono salarial de R$ 3,3 mil. O sindicato informou que 910 agências na Bahia estão fechadas.

Segundo balanço do sindicato, a greve fechou mais da metade das agências do país. De acordo com dados do comando dos grevistas, 13.071 agências fechadas e 49 centros administrativos tiveram as atividades paralisadas. o número representa 56% do total de agências do Brasil.

Transferências de dinheiro- É possível fazer por internet banking, celular, caixa eletrônico e atendimento por telefone. Os valores das transferências podem ser limitados por esses canais, dependendo do seu perfil de renda e padrão de gastos. Se existe a previsão de uma transferência nos próximos dias, procure uma agência que ainda esteja funcionando

Investimentos e resgates – Também podem ser feitos por internet, aplicativo, caixa eletrônico e central de atendimento por telefone. Seja qual for o canal de atendimento, lembre-se de pesquisar o rendimento oferecido e as taxas cobradas para aplicar ou resgatar o dinheiro aplicado.