Encontro discute as novas perspectivas de vida depois do diagnóstico de um câncer

O diagnóstico de um câncer representa mudanças efetivas no estilo de vida do paciente durante e após o tratamento. Para tratar do tema, o NOB (Núcleo de Oncologia da Bahia) realiza o 1º Encontro Viver, aberto a pacientes oncológicos e seus familiares, nesta terça-feira (20), às 14 horas, no auditório da sua sede em Ondina (Avenida Adhemar de Barros, nº 123).

Cuidados com a alimentação, reabilitação (respiração e movimentos), gravidez após o câncer, ativistas oncológicos, como lidar com o medo, manutenção da vida profissional durante o tratamento e vida que segue são temas que serão abordados no encontro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, dentro do limite de vagas, através do telefone (71 ) 4009-7050 ou email [email protected]

“O paciente oncológico passa a encarar a vida de um jeito diferenciado e com escolhas mais saudáveis. Ele reavalia seus objetivos e prioridades, adota um novo ritmo, aprende a fazer algo novo e prazeroso, desenvolve um hobby, reduz o estresse, e busca hábitos mais saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física e terapias alternativas”, afirma a psicóloga Suzane Bandeira, da equipe do NOB.

Dentre as palestrantes do encontro, as oncologistas Luciana Landeiro e Samira Mascarenhas, a nutricionista Tassara Moreira, a fisioterapeuta Helena Mathias, a psicóloga Suzane Bandeira, Carine Cidade (coach e consultora de RH) e Deise Vilela Barroso (voluntária do Instituto Oncoguia).