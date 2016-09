Cortejo de artistas marca a abertura de festival de teatro em Feira

Um cortejo de artistas, com muito teatro, circo e samba de roda, marca a abertura oficial da 9ª edição do FENATIFS – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, no dia 3 de outubro, às 14h, com saída do Centro de Cultura Amélio Amorim. Artistas representando grupos de vários estados percorrerão, em trenzinhos e veículos, a avenida Presidente Dutra com destino a Avenida Getúlio Vargas. Além da anfitriã do FENATIFS, a Cia. Cuca de Teatro (FSA), a Turma do Biribinha (AL), Cia Arte e Riso (Umarizal-RN), Cia Boto Vermelho (RJ), Grupo Estação de Teatro (RN), Palhaço Tziu (BA) e Grupo Quixabeira da Matinha (BA) são alguns dos grupos que participarão do evento.

A primeira parada no centro da cidade será em frente na Praça J. Pedreira. No local, acontecerão apresentações da Cia Arte e Riso (RN) e do palhaço Tziu (BA). Na sequência, o cortejo seguirá para o Mercado de Arte Popular, onde será finalizado com as apresentações da Turma do Biribinha (AL), do Grupo Estação de Teatro (RN) e do samba de roda do Grupo Quixabeira da Matinha (BA), um momento de festa com a participação de toda a comunidade. Para fechar as atividades do dia 03/09, será realizado o 1º COFFEENATIFS. O encontro irá reunir grupos para uma troca de experiências e saberes sobre a produção cultural para crianças e adolescentes.

O FENATIFS acontece no período de 1º a 12 de outubro de 2016, com mais de 50 apresentações de espetáculos, mostras, debates, exposições e workshops, de grupos de todo o país, voltados para o público infanto-juvenil. O 9º Fenatifs tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Eventos Calendarizados 2013 – 2015 (prorrogado para 2016 através da Portaria 220 de 24 de novembro de 2015 da Secult – BA) e apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA.