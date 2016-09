Cítica de Gilmar a Ricardo Lewandowski provoca crise

CLÁUDIO HUMBERTO

A crítica do ministro Gilmar Mendes ao comportamento de Ricardo Lewandowski no conchavo do “fatiamento” do impeachment”, abriu uma crise no Supremo Tribunal Federal (STF). O desabafo de Gilmar, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pode levar o STF a rever o acordo tácito de não deliberar sobre o fatiamento para não desautorizar Lewandowski, ainda que os ministros critiquem a medida.

BIOGRAFIA NO LIXO

Lewandowski se queixou a colegas das declarações de Gilmar, para quem “cada um faz de sua biografia o que quiser”.

CRÍTICAS PÚBLICAS

Além de Gilmar Mendes, o ministro Celso de Mello, decano do STF, já havia criticado publicamente o “fatiamento” do impeachment.

BIZARRICE

Gilmar já havia chamado de “bizarro” o fatiamento: a Constituição vincula o impeachment à perda de direitos políticos por 8 anos.

CONSULTAS, NÃO

Os ministros combinam que o STF não seria instância de recurso do impeachment, até porque é órgão julgador e não "consultivo".