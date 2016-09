Capítulo de Velho Chico: Testamento de Encarnação provoca surpresa

Os de Sá Ribeiro se reúnem para ler o testamento de Encarnação (Selma Egrei) e Afrânio (Antonio Fagundes) garante ao advogado que nem precisa decifrar os documentos, já que ele sempre cuidou de tudo da família. Só que o especialista explica que, pela lei, a centenária era dona de 50% do patrimônio.

Diante disso, Carlos (Marcelo Serrado) argumenta que o coronel é o único herdeiro da viúva e que, por isso, tudo deverá ficar com ele. Mesmo assim, o advogado revela: “Pela lei, metade de seu patrimônio é do herdeiro direto, no caso o Afrânio. Ciente disso Encarnação fez questão de passar a outra metade diretamente ao seu bisneto, Miguel”.

Tereza (Camila Pitanga) e Miguel (Gabriel Leone) ficam surpresos, já Afrânio fica revoltado e garante que a mãe não estava em sã consciência quando fez o testamento.

Esta cena de Velho Chico está prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 20/9.