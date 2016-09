Bahia é estado favorito dos paulistanos que viajam a lazer

A magia de suas crenças, o encanto do seu povo, a riqueza histórica e artística do seu patrimônio e a diversidade de sua costa marítima fazem da Bahia o destino turístico favorito dos paulistanos das classes A e B, segundo pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha para a revista Viaja São Paulo, pertencente ao Grupo Folha, e publicada neste mês de setembro.

Segundo o site Bahia de Valor, a pesquisa indicou que a Bahia, ao lado do Rio de Janeiro, desponta como o estado brasileiro de destino turístico preferido da maior parte dos 827 paulistanos consultados pelo DataFolha, com 12% e 14%, respectivamente. Entre os jovens solteiros, segundo o levantamento, a preferência recai sobre a cidade de Porto Seguro (com 7%), no sul da Bahia, onde se encontram belas praias, agito constante e gente bonita. Além de Porto Seguro, outra preferida dos paulistanos solteiros é o Rio de Janeiro, que marcou apenas um ponto a mais que a cidade baiana.

Entre os aeroportos nordestinos favoritos dos paulistanos, o de Salvador só perde para o de Recife, e assim mesmo por apenas um ponto percentual. De acordo com a pesquisa, 10% dos paulistanos escolheram o Aeroporto Luis Eduardo Magalhães como o segundo melhor do Nordeste.

Fonte: Bahia de Valor. Clique AQUI e leia mais.