Internacional perde para o América-MG e segue afundado no Z-4

Com um gol sofrido aos 44 minutos do segundo tempo, o Internacional foi derrotado por 1 a 0 pelo América-MG, na noite desta segunda-feira (19), em Belo Horizonte, na conclusão da 26ª rodada do Brasileirão. Foi a terceira derrota seguida do Inter, que continua mergulhado em crise e na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar.

Aos 44, Michael, que havia deixado o banco dois minutos antes, sacramentou a vitória mineira, com um gol de cabeça. Esse gol decretou o primeiro triunfo do América sobre o Colorado em jogos do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time mineiro segue na lanterna, mas sobe para 18 pontos.

>>>> Clique AQUI e confira a classificação atualizada do Brasileirão.

O América-MG volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Botafogo, novamente no Independência, às 21h, pela 27ª rodada do Camponato Brasileiro. O Inter tem pela frente o Fortaleza, na próxima quinta-feira, às 19h15, no Castelão pelo segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil – na ida, a equipe de Celso Roth venceu por 3 a 0. Depois, tem pela frente o Atlético-MG, novamente no Independência, pela 27ª rodada, às 18h30 do domingo.