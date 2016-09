A Rodada 26 do Campeonato Brasileiro 2016 foi concluída na noite desta segunda-feira (19), com o jogo América-MG x Internacional, em Belo Horizonte. E o time mineiro levou a melhor, batendo o adversário por 1 a 0. Foi a terceira derrota consecutiva do Inter, que segue mergulhado em crise, ocupando atualmente o 18º lugar, na zona de rebaixamento.

Veja como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após a conclusão da Rodada 26: