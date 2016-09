ACM Neto sobe para 69%, Alice Portugal tem 12% e Isidório 7%

A TV Bahia divulgou na noite desta segunda-feira (19) o resultado da pesquisa que encomendou ao Ibope, que aponta o candidato ACM Neto (DEM) com 69% das intenções de voto, podendo se reeleger prefeito de Salvador no primeiro turno. Alice Portugal (PCdoB) aparece em segundo lugar com 12% e 7% tem o Pastor Sargento Isidório (PDT), 3º colocado.

O candidato Fábio Nogueira (PSOL) apareceu em 4º lugar com 1%. Já os demais candidatos – Da Luz (PRTB), Célia Sacramento (PPL) e Cláudio Silva não pontuaram. Os votos brancos e nulos ficaram com 8% e não souberaam responder, 3%.

O Ibope ouviu 805 eleitores entre os dias 15 e 18 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sob o número 02809/2016.

No levantamento anterior, realizado pelo instituto, entre os dias 2 e 4 de setembro, ACM Neto tinha 68%, seguido por Alice Portugal (10%), Pastor Sargento Isidório (7%) e Da Luz (2%). Fábio Nogueira, Célia Sacramento e Cláudio Silva não tinham pontuado. Brancos e nulos eram 9% e indecisos somavam 4%.